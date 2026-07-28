Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 15:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,63 Prozent auf 52 536,73 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,998 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,070 Prozent auf 52 173,42 Punkte an der Kurstafel, nach 52 210,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 52 443,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52 621,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51 876,11 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 49 141,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der Dow Jones 44 837,56 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 7,04 Prozent auf 350,32 USD), Coca-Cola (+ 5,53 Prozent auf 88,72 USD), Amgen (+ 4,57 Prozent auf 393,47 USD), Salesforce (+ 3,40 Prozent auf 179,50 USD) und Johnson Johnson (+ 2,88 Prozent auf 273,62 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-4,05 Prozent auf 837,90 USD), Goldman Sachs (-3,07 Prozent auf 1 016,09 USD), NVIDIA (-1,10 Prozent auf 194,35 USD), American Express (-0,99 Prozent auf 332,08 USD) und Cisco (-0,94 Prozent auf 113,50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 4 902 634 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,403 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 3,78 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at