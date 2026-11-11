S&P 500
|
7 592,40
|
-26,98
|
-0,35 %
|S&P 500-Marktbericht
|
11.11.2026 16:01:47
Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500
Am Mittwoch geht es im S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,85 Prozent auf 7 585,11 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,535 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,890 Prozent auf 7 587,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7 520,93 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 571,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 603,52 Punkten.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2,19 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 7 811,54 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 7 728,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6 846,61 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 10,93 Prozent auf 954,00 USD), Lumentum (+ 9,64 Prozent auf 642,00 USD), Bloom Energy (+ 8,88 Prozent auf 201,89 USD), Dell Technologies (+ 7,99 Prozent auf 361,10 USD) und Seagate Technology (+ 7,33 Prozent auf 538,37 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Under Armour (-2,50 Prozent auf 4,88 USD), Invesco (-2,41 Prozent auf 28,18 USD), Under Armour (-2,13 Prozent auf 5,05 USD), Clorox (-2,05 Prozent auf 104,41 USD) und Kimberly-Clark (-1,97 Prozent auf 108,58 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 349 161 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,569 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|320,90
|0,05%
|Automatic Data Processing Inc.
|278,25
|0,78%
|Bloom Energy
|182,20
|-3,29%
|Clorox
|97,62
|1,81%
|Dell Technologies
|336,10
|-0,41%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Invesco Ltd
|25,61
|-0,62%
|Kimberly-Clark Corp.
|96,89
|-1,15%
|Lumentum Holdings Inc
|564,20
|-3,46%
|NVIDIA Corp.
|150,04
|-4,21%
|Sandisk Corp
|840,00
|-4,00%
|Seagate Technology
|492,00
|-1,01%
|Under Armour Inc.
|4,42
|-2,75%
|Under Armour Inc When Issued
|4,26
|-2,78%
|Western Union Company
|6,00
|-0,46%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 592,40
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.