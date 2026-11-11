Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500

Der S&P 500 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwoch fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Mittwoch geht es im S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,85 Prozent auf 7 585,11 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,535 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,890 Prozent auf 7 587,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7 520,93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 571,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 603,52 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2,19 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 7 811,54 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 7 728,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6 846,61 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 10,93 Prozent auf 954,00 USD), Lumentum (+ 9,64 Prozent auf 642,00 USD), Bloom Energy (+ 8,88 Prozent auf 201,89 USD), Dell Technologies (+ 7,99 Prozent auf 361,10 USD) und Seagate Technology (+ 7,33 Prozent auf 538,37 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Under Armour (-2,50 Prozent auf 4,88 USD), Invesco (-2,41 Prozent auf 28,18 USD), Under Armour (-2,13 Prozent auf 5,05 USD), Clorox (-2,05 Prozent auf 104,41 USD) und Kimberly-Clark (-1,97 Prozent auf 108,58 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 349 161 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,569 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at