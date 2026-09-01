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Index-Performance 01.09.2026 09:28:57

Freundlicher Handel: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im CAC 40

Freundlicher Handel: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im CAC 40

Heutiger Marktbericht zum CAC 40.

Am Dienstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,23 Prozent stärker bei 8 353,73 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,534 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,166 Prozent auf 8 348,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 334,50 Punkten am Vortag.

Bei 8 359,34 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 345,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 509,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, notierte der CAC 40 bei 8 146,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der CAC 40 7 707,90 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,93 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 17 591 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 225,361 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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