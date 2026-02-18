Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im SPI

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Am Mittwoch geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 18 991,45 Punkte aufwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,492 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,083 Prozent auf 18 976,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18 960,80 Punkten am Vortag.

Bei 18 992,87 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 976,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 527,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der SPI noch bei 17 143,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 095,74 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,11 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 18 992,87 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Straumann (+ 6,68 Prozent auf 102,75 CHF), Accelleron Industries (+ 3,07 Prozent auf 75,50 CHF), Mikron (+ 3,04 Prozent auf 17,60 CHF), Arbonia (+ 2,88 Prozent auf 5,36 CHF) und GAM (+ 2,77 Prozent auf 0,13 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-7,83 Prozent auf 0,10 CHF), BioVersys (-6,38 Prozent auf 22,00 CHF), Schlatter Industries (-3,47 Prozent auf 19,50 CHF), Basilea Pharmaceutica (-3,45 Prozent auf 53,10 CHF) und SHL Telemedicine (-3,23 Prozent auf 1,05 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die Idorsia-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 154 973 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 324,312 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

