Fridenson Logistic Services Transport: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fridenson Logistic Services Transport lud am 16.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,69 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,02 ILS je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 118,8 Millionen ILS, gegenüber 135,6 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,39 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,000 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 3,63 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 507,37 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 482,15 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at