Fridenson Logistic Services Transport: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fridenson Logistic Services Transport gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fridenson Logistic Services Transport ein EPS von 2,03 ILS in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 127,4 Millionen ILS, gegenüber 127,7 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,25 Prozent präsentiert.

