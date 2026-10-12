Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.10.2026 16:30:09
Fridges in French supermarkets hit by cyber attack
Hundreds of stores were targeted by the overnight hack, which spoiled fresh and frozen food estimated to be worth millions of euros.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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