Friedensnobelpreis für iranische Frauenrechtlerin Mohammadi - "Machen Sie weiter"

Oslo/Dubai (Reuters) - Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die inhaftierte iranische Menschenrechtlerin Narges Mohammadi.

Mohammadi werde ausgezeichnet für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Einsatz für Menschenrechte und Freiheit, begründete das Nobelkomitee am Freitag in Oslo die Entscheidung. "Wir hoffen, dass wir damit eine Botschaft an Frauen weltweit senden, die systematisch diskriminiert werden: 'Haben Sie Mut, machen Sie weiter'", sagte die Nobelkomitee-Vorsitzende Berit Reiss-Andersen der Nachrichtenagentur Reuters. Während die Auszeichnung in westlichen Ländern begrüßt wurde, schrieb die iranische Nachrichtenagentur Fars, Mohammadi erhalte den Preis für "ihre gegen die nationale Sicherheit gerichteten Taten". Die iranische Regierung selbst, die den Protest als vom Westen gesteuert bezeichnet, äußerte sich nicht.

Das Nobel-Komitee erklärte, mit der Auszeichnung würden auch jene Menschen gewürdigt, die im Iran zu Tausenden unter enormen persönlichen Risiken gegen die Diskriminierung von Frauen auf die Straße gingen. Auch Mohammadis Kampf sei mit persönlichen Opfern verbunden. Sie sei wiederholt festgenommen und verurteilt und mit insgesamt 31 Jahren Gefängnis und 154 Peitschenhieben bestraft worden.

"DER SIEG IST NAHE"

Mohammadi erklärte in der "New York Times", die Anerkennung ihrer Arbeit mache sie "entschlossener, verantwortungsbewusster, leidenschaftlicher und hoffnungsvoller". Zudem hoffe sie, dass die Würdigung jene Iraner, die für einen Wandel protestierten, stärker und besser organisiert mache. "Der Sieg ist nahe."

Mohammadi engagiert sich nach eigenen Angaben seit mehr als 30 Jahren politisch. "Mein Ziel war es damals, die religiöse Tyrannei zu bekämpfen, die zusammen mit der Tradition und den gesellschaftlichen Gepflogenheiten zu einer tiefgreifenden Unterdrückung der Frauen im Iran geführt hat", hatte sie Mitte September in der "New York Times" geschrieben. Laut ihrem Ehemann hat Mohammadi wegen diverser Haftstrafen ihre Kinder seit sieben Jahren und ihn selbst seit 15 Jahren nicht gesehen. Aktuell sitzt sie im Teheraner Evin-Gefängnis ein, unter anderem wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Propaganda. Sie ist aber auch stellvertretende Leiterin der NGO "Defenders of Human Rights Center", die von der iranischen Juristin Shirin Ebadi geleitet wird, der Friedensnobelpreisträgerin von 2003.

Die Nobelkomitee-Vorsitzende Reiss-Andersen sagte, man habe den Preis verliehen, um Mohammadi und Hunderttausende andere Menschen zu ermutigen, die im Iran nach "Frau, Leben, Freiheit" rufen würden - dem Hauptslogan der Protestbewegung. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock schrieb auf X (ehemals Twitter), Mohammadis furchtlose Stimme lasse sich nicht wegsperren. "Die Zukunft des Irans sind seine Frauen."

Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte, der Preis unterstreiche die Tapferkeit iranischer Frauen. "Sie wurden für das, was sie tragen oder nicht tragen, schikaniert", sagte deren Sprecherin Elizabeth Throssell. "Sie sind eine Inspiration für die Welt." Dan Smith, Leiter des schwedischen Friedensforschungsinstituts Sipri, sagte, der Preis könne zwar dazu beitragen, den Druck auf iranische Dissidenten zu verringern. Er werde aber eher nicht zu Mohammadis Freilassung führen.

Die iranische Agentur Fars schrieb, Mohammadi habe den Preis von Westlern erhalten. Sie habe "aufgrund ihrer Taten gegen die nationale Sicherheit mehrfach für Schlagzeilen gesorgt".

2022 hatte es im Iran über Monate landesweite Proteste gegeben, nachdem die 22-jährige Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gestorben war. Die Sittenpolizei hatte ihr vorgeworfen, die Kleiderordnung nicht befolgt zu haben. Die Proteste wurden niedergeschlagen. Seit Sonntag liegt einer Menschenrechtsgruppe zufolge die 16-jährige Armita Geravand nach einem Zwischenfall mit Sicherheitsleuten in einer Klinik im Koma. Auch ihr werde ein Verstoß gegen Verschleierungs-Regeln vorgeworfen. Die Behörden wiesen einen Zusammenhang zurück.

Mohammadi ist die 19. Frau, die den Friedensnobelpreis erhält. 2022 wurden der belarussische Dissident Ales Bjaljazki sowie die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das ukrainische "Center for Civil Liberties" für ihre "Dokumentation von Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch" ausgezeichnet. Der mit umgerechnet rund 950.000 Euro dotierte Preis wird am 10. Dezember in Oslo verliehen.

