Friedman Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Friedman Industries hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach -0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,4 Millionen USD – ein Plus von 42,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Friedman Industries 106,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at