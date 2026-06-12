Friedman Industries Aktie
WKN: 924362 / ISIN: US3584351056
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12.06.2026 03:02:35
Friedman Industries, Incorporated Reveals Rise In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Friedman Industries, Incorporated (FRD) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $9.22 million, or $1.30 per share. This compares with $5.35 million, or $0.76 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 48.4% to $191.78 million from $129.22 million last year.
Friedman Industries, Incorporated earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.22 Mln. vs. $5.35 Mln. last year. -EPS: $1.30 vs. $0.76 last year. -Revenue: $191.78 Mln vs. $129.22 Mln last year.
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