Friedman Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Friedman Industries präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Friedman Industries mit einem Umsatz von insgesamt 168,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 78,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at