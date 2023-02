FRIEDRICH VORWERK-Aktie deutlich unter Druck: Hauck Aufhäuser stuft FRIEDRICH VORWERK ab

Der Pipeline- und Anlagenbauer habe es nicht geschafft, rekordhohe Umsätze in Gewinne umzumünzen, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach diesen Nachrichten gehe er vorsichtiger an die Aktie heran. Das Management müsse nun wieder Vertrauen zurückgewinnen mit einer Margenverbesserung.

Die Aktie von FRIEDRICH VORWERK fällt am Mittwoch auf XETRA zeitweise um 5,90 Prozent auf 11,80 Euro.

