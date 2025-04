FRIEDRICH VORWERK-Aktie ersetzt METRO im SDAX

Der Energieinfrastruktur-Experte FRIEDRICH VORWERK zieht für den Großhandelskonzern METRO in den SDAX ein.

Die Änderung wird zum 17. April wirksam, wie die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. mitgeteilt hatte. Am Freitag hatte METRO bekanntgegeben, dass das Papier im Zuge der Übernahme durch EP Global Commerce mit Ablauf des 16. Aprils nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden kann.

/he

ZUG (dpa-AFX)