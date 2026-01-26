FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|Eigene Ziele übertroffen
|
26.01.2026 07:55:38
FRIEDRICH VORWERK-Aktie: kräftiges Umsatz- und Ergebniswachstum in 2025
Der Umsatz legte 2025 im Jahresvergleich auf Basis vorläufiger Zahlen um gut 41 Prozent auf 704,3 Millionen Euro zu, wie das SDAX-Unternehmen am Montag überraschend in Tostedt mitteilte. Zuletzt hatte FRIEDRICH VORWERK Erlöse von 650 Millionen bis 680 Millionen Euro im Visier.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich mit 163,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die entsprechende Marge betrug 23,2 Prozent. Zuletzt hatte das Unternehmen hier mit 20 bis 22 Prozent kalkuliert. Die Tostedter begründeten die gute Geschäftsentwicklung vor allem mit einem starken Schlussquartal. In diesem habe das Unternehmen unter anderem von günstigen Witterungsbedingungen und erfolgreichen Abschlüssen bei
Projekten profitiert. Ende 2025 belief sich der Auftragsbestand auf gut eine Milliarde Euro.
Den Geschäftsbericht für 2025 will das Unternehmen am 31. März veröffentlichen.
/mne/men
TOSTEDT (dpa-AFX)
Bildquelle: FRIEDRICH VORWERK
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|20.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|FRIEDRICH VORWERK
|90,60
|4,02%