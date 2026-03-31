FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|Dividende
|
31.03.2026 09:13:00
FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Rekordzahlen ebnen Weg für höhere Dividende
Für 2026 plant das Unternehmen mit Erlösen von 730 bis 780 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 160 bis 180 Millionen Euro herauskommen. 2025 legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut 41 Prozent auf 704,3 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich mit 163,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt.
So reagiert die Aktie
Die Aktien von FRIEDRICH VORWERK erholen sich am Dienstag vorbörslich von ihrem zuletzt erreichten Tief seit September. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es im Vergleich zum XETRA-Schluss um zeitweise fünf Prozent nach oben nach den vorgelegten Resultaten des Pipelinebauers.
Gut an kam bei Anlegern wohl der Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebitda). Seit dem Rekordhoch im Oktober war die Rally der 2025 lange heiß begehrten Aktien zum Erliegen gekommen. Nach einem erneuten Zwischenhoch im Januar wies der Trend zuletzt wieder bergab. Laut einem Händler liegt die Zielspanne für das operative Ergebnis im Mittelwert über der Markterwartung von 167 Millionen. Dies sei erfreulich, auch wenn sich inklusive des Umsatzes ein durchwachsenes Bild ergebe.
/mne/jha/
TOSTEDT/FRANKFURT (dpa-AFX)
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