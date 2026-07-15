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WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4

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Großauftrag 15.07.2026 16:02:00

FRIEDRICH VORWERK-Aktie schwächelt dennoch: Zuschlag für Wasserstoffleitungsprojekt H2Coastlink 1

FRIEDRICH VORWERK-Aktie schwächelt dennoch: Zuschlag für Wasserstoffleitungsprojekt H2Coastlink 1

Der Pipeline- und Anlagenbauer FRIEDRICH VORWERK hat als Teil einer Arbeitsgemeinschaft einen Großauftrag für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" erhalten.

Der Auftragswert liegt im zweistelligen Millionenbereich, wie das im SDAX notierte Unternehmen FRIEDRICH VORWERK am Mittwoch mitteilte. Die Arbeiten sollen diesen Sommer beginnen und die Übergabe sei für den Herbst 2027 vorgesehen.

Kernstück der neuen Trasse zwischen Emden und Leer sei eine rund 24 Kilometer lange Wasserstoffhochdruckleitung, wie es weiter von dem Unternehmen heißt, dessen größter Aktionär die Beteiligungsgesellschaft MBB ist. Die H2Coastlink-1-Leitung soll den Elektrolyseur in Emden mit dem Wasserstoff-Kernnetz verbinden. An die Leitung sollen weitere Leitungen des Wasserstoff-Kernnetzes angeschlossen werden.

Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 1,91 Prozent höher bei 64,15 Euro.

/mis/zb

TOSTEDT/BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquelle: FRIEDRICH VORWERK

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