SDAX

18 387,80
137,15
0,75 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Erholungskurs 20.07.2026 11:44:38

FRIEDRICH VORWERK: Analystenlob treibt Aktie kräftig nach oben

FRIEDRICH VORWERK: Analystenlob treibt Aktie kräftig nach oben

Ein optimistischer Analystenkommentar hat die Aktien von FRIEDRICH VORWERK am Montag deutlich auf Erholungskurs gebracht.

Die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers zogen via XETRA zuletzt um gut acht Prozent auf knapp 66 Euro an. Damit haben sie im Nebenwerteindex SDAX die Nase vorn. Dieser legte zuletzt moderat zu.

Experte Lasse Stueben von der Privatbank Berenberg ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten von FRIEDRICH VORWERK überschätzt. Das Unternehmen sei vielmehr gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren. Der Analyst sieht auch Chancen in angrenzenden Bereichen wie der Wasser- und CO2-Transportinfrastruktur.

Vorwerk profitiere auch von den jüngsten Reformen der deutschen Regierung, fuhr Stueben fort. Diese zielten darauf ab, die Planung und die Genehmigungsverfahren für den Ausbau des Energieverteilungsnetzes zu beschleunigen.

Nach der zuletzt starken Kurskorrektur bieten die Anteilsscheine von FRIEDRICH VORWERK Stueben zufolge eine der günstigsten Möglichkeiten, um im Nebenwerte-Segment vom europäischen Elektrifizierungstrend zu profitieren. Nach dem Sprung zu Wochenbeginn hat sich das Kursminus seit Jahresbeginn auf gut 19 Prozent verringert. Der SDax hat in diesem Zeitraum fast 7 Prozent gewonnen.

Zudem hat sich das Chartbild aufgehellt. Die FRIEDRICH VORWERK-Aktien notieren jetzt wieder in der Nähe der 21- und der 50-Tage-Durchschnittslinien, die die kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trends beschreiben. Die viel beachtete, Anfang Mai unterschrittene 200-Tage-Linie hingegen ist noch ein Stück weit entfernt; sie verläuft bei knapp 80 Euro.

/la/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

FRIEDRICH VORWERK-Aktie dennoch im Minus: EBITDA springt um rund drei Viertel hoch
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: FRIEDRICH VORWERK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 385,85 0,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen