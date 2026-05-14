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14.05.2026 06:31:29
Friedrich Vorwerk Group SE Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Friedrich Vorwerk Group SE Un hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Friedrich Vorwerk Group SE Un 0,110 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Friedrich Vorwerk Group SE Un 162,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 140,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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