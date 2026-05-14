FRIEDRICH VORWERK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FRIEDRICH VORWERK äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 EUR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 139,2 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FRIEDRICH VORWERK 133,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at