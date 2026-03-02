|
02.03.2026
Friend A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Friend A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Friend A ein EPS von 0,230 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 3,56 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,760 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,640 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,79 Milliarden CNY gegenüber 11,25 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.
