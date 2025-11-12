Friendly gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Friendly stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 564,8 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at