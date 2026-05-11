Friendly Hills Bank Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Friendly Hills Bank Registered hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Friendly Hills Bank Registered 5,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at