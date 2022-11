Fringe81 Co,Ltd Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fringe81 Co,Ltd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Fringe81 Co,Ltd Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 20,820 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -109,930 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 52,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at