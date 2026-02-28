Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
01.03.2026 00:00:00
Frischer Start in den Frühling - sparen beim Putzen mit Henkel
In diesem Frühling ist es wieder soweit: Vom 2. März bis 19. April 2026 können Verbraucher:innen beim Kauf von Henkel Produkten bares Geld sparen und gleichzeitig ihr Zuhause frühlingsfrisch zaubern. Beim Kauf teilnehmender Henkel-Produkte im Wert von 10 Euro erhalten Kunden:innen einen Sofort-Rabatt von 3 Euro!1Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
