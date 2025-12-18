OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
18.12.2025 09:02:00
Frisches Geld für OpenAI: Amazon soll 10 Milliarden investieren
OpenAI bekommt Amazon-Gelder, die sollen dann unter anderem in Trainium-Chips investiert werden. Amazons Angriff auf Nvidia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
