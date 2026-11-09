Frisq stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Frisq stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 180,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 3,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at