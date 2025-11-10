Frisq stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Frisq hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Frisq hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,7 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at