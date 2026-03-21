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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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21.03.2026 07:33:00
Fritz-Kola in der Kritik: »Den Kühlschrank der CDU sollten sie lieber anderen überlassen«
Fritz-Kola inszeniert sich als Marke der Linken und Antikapitalisten. Nun hat der Hamburger Limoproduzent den CDU-Parteitag gesponsert und einen Shitstorm kassiert. Marketingexperte Arnd Zschiesche versteht den Zorn der Kunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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