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21.03.2026 07:33:00

Fritz-Kola in der Kritik: »Den Kühlschrank der CDU sollten sie lieber anderen überlassen«

Fritz-Kola inszeniert sich als Marke der Linken und Antikapitalisten. Nun hat der Hamburger Limoproduzent den CDU-Parteitag gesponsert und einen Shitstorm kassiert. Marketingexperte Arnd Zschiesche versteht den Zorn der Kunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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