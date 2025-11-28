FRNT Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FRNT Financial hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 0,2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FRNT Financial 0,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at