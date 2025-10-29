FRNT Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FRNT Financial hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 60,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

FRNT Financial vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,080 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 51,92 Prozent auf 1,56 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 0,75 Millionen CAD gelegen.

