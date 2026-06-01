FRNT Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FRNT Financial stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FRNT Financial ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,33 Prozent auf 0,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at