Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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26.08.2026 11:40:00
From $0 to $100,000: Here's the Investing Strategy That Can Get You There
When you first start investing, getting your brokerage account balance to even $1,000 can seem like a real accomplishment. Getting it to $100,000 can seem almost impossible.But you don't necessarily need a huge salary, flawless stock-picking skills, or perfect market timing. In reality, you just need discipline, a consistent pattern of investing, and a diversified portfolio of high quality stocks. Give it enough time and you can let the long-term power of compounding do a lot of the work for you.But the best path to success involves knowing exactly what it takes to get to where you want to be. Saying you want your portfolio to get to $100,000 is all well and good. But understanding exactly how much you need to be putting aside every month and making it happen is the key.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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