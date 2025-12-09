Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
09.12.2025 13:38:00
From 2015 to 2024, the "Magnificent Seven" Achieved a 698% Return. Here Are 2 With Room to Run.
It's no secret that a handful of technology stocks have overperformed the overall market for a while now. This small group of tickers has even been given a flattering name to reflect this performance: the "Magnificent Seven." Led by Nvidia and Apple, with a strong showing from Alphabet, Magnificent Seven stocks gained an average of nearly 700% between 2015 and the end of 2024, with even more gains being tacked on in 2025. That's huge.And yet, as much as these stocks have collectively rallied -- and as overvalued as some of them arguably are now -- a couple of them still have room and reason to continue climbing, perhaps even outperforming the other five. Here's a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heremehr Nachrichten
Analysen zu Heremehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.