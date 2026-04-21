Allbirds Aktie
WKN DE: A40J6S / ISIN: US01675A2087
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21.04.2026 18:58:00
From Allbirds to AI, the meme-stock frenzy is warning you to own this quality ‘antimeme’ portfolio instead
These dividend-paying stable winners are likely to outperform a meme-themed ETF.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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17.04.26
|Allbirds-Aktie: Nach KI-Hype schwächt sich der Höhenflug ab (dpa-AFX)
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16.04.26
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