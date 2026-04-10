Allbirds Aktie
WKN DE: A3C5KX / ISIN: US01675A1097
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10.04.2026 21:35:25
From Allbirds to Nike, the Sneaker Segment is Running Into the Ground. Here's What Retail Investors Need to Know.
It's been a dark time for the sneaker industry. Nike (NYSE: NKE), the world's top athletic footwear and apparel maker, lost nearly 70% of its value over the past five years as its growth cooled and margins shrank. Allbirds (NASDAQ: BIRD), once hailed as the "next Nike" and valued at over $4 billion after its 2021 IPO, was recently sold for $39 million. Should retail investors avoid this entire industry, or should they just be more selective with their stocks?Image source: Getty Images.During the pandemic, sneaker sales surged worldwide. That acceleration was largely driven by stimulus checks, the expansion of the athleisure market, and social media buzz for limited-edition, exclusive, or celebrity-endorsed sneakers. But that growth spurt ended after the pandemic, leaving companies that produced too many sneakers with excess inventory.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 435,00
|2,16%
|Nike Inc.
|36,31
|-3,38%
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