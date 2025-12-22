Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
22.12.2025 04:23:09
From Amazon to Microsoft, AI is driving thousands of job cuts worldwide
Global banks alone will let go of as many as 200,000 employees in the next three to five yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
22.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Microsoft-Aktie tiefer: Viele Nutzer planen wegen Windows-10-Support-Ende Geräte-Neukauf (dpa-AFX)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
15.12.25