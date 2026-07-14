EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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15.07.2026 01:00:56
From Extreme Heat to Half a Million Folds: A Rare Look Inside Samsung's Display Lab
During a visit to South Korea, I was among the first people outside of Samsung to see how the company stress tests its foldable displays before they end up in your pocket.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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