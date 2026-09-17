Oriental Holdings Bhd Aktie
WKN: 872615 / ISIN: MYL4006OO002
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18.09.2026 01:00:00
From Haidilao to Oriental Kopi: How some of Asia’s favourite F&B players are faring in 2026
Dining groups have been facing intensifying competition, cost inflation and moreWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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