Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.01.2026 05:48:00
From Meta to Samsung, global tech unleashes spending to chase AI
Memory manufacturers are reallocating production lines towards lucrative HBM to satisfy the needs of AI data centresWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 633,00
|-0,38%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|604,70
|-2,22%
|Samsung
|160 700,00
|-1,05%
|Samsung ADRs
|1 688,00
|-0,47%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|115 600,00
|-1,95%
|Samsung GDRS
|2 300,00
|-0,86%