Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
18.12.2025 12:52:00
From on-device AI to the ‘girlfriend index,’ trading ideas from the research firm that nailed 2025’s investment themes
Citrini Research nailed many investment themes for 2025. Here are a handful of ideas they see delivering potential in 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!