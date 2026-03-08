:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
08.03.2026 07:33:00
From Parlays to Altcoins: Why Treating Crypto Like Sports Bets Could Be the Fastest Way to Lose -- and How a Real Investing Mindset Changes the Odds
At times, making crypto predictions on platforms such as Polymarket or Kalshi can feel a lot like sports betting. Instead of rooting for your hometown team to come away with the victory, you're rooting for your favorite altcoin to hit a certain price target.But here's the thing: Treating crypto trading like sports betting could be the fastest way to lose money. If you're planning to build a long-term nest egg for retirement, there's a better way to use prediction markets to your advantage.It's staggering how many different ways you can bet on Bitcoin (CRYPTO: BTC) these days. You can predict that it will hit a certain price target by a certain date. You can predict that a certain event will happen, such as an S&P 500 company deciding to add Bitcoin to its balance sheet. You can predict whether Bitcoin will outperform a certain asset class (such as gold) within a specific time frame.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Mindset Holding AG
Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mindset Holding AG
