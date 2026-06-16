Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
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16.06.2026 18:15:00
From TASER to the Skies. Buy Axon Stock While It's Still Down 49%
Truly great companies have an uncanny ability to evolve and expand, replicating what made them successful at one thing, and turning that into excellence at something else. Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) made its name with TASER, a non-lethal electric weapon used by law enforcement to incapacitate suspects. Then it expanded into body cameras, dominating the U.S. market.Now Axon is taking to the skies. The company has entered the law enforcement drone and robotics market, which it estimates is a $20 billion opportunity. It's a perfect fit into what has become a hardware ecosystem, tied together by Axon's cloud software offerings.Here's why this new opportunity makes Axon stock a buy, especially while it is trading 49% below its August 2025 all-time high.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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