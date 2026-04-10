Nile Aktie
ISIN: INE445D01013
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10.04.2026 10:43:21
From the Nile to the Euphrates: Inside Israel's expansionist ambitions
Israel has never officially defined its borders, but Israeli settlers and ministers are flirting with the biblical idea of extending them far beyond the current state. What's behind the concept of "Greater Israel"?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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