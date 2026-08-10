Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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10.08.2026 17:47:19
From ticket booking fees to shrinkflation, six other ways Burnham could cut cost of living
The prime minister is promising to crack down on ‘rip-off’ business practicesAndy Burnham has announced he will ban fake discounts and make it easier to cancel unwanted subscriptions in an effort to improve life for UK consumers.In the long run, these so-called “everyday fixes” may not make as much difference to your wealth as increasing mandatory contributions on pensions or capping rents, but they will get rid of some day-to-day frustrations. Here are six other things he could fix while he is in the mood: Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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