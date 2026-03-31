BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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01.04.2026 01:00:54
From water to council tax: How the bill rises (and one drop) affect you
A string of bill increases have taken effect but minimum wage and benefit rises will help some to pay them.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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