Fronsac REIT Trust Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fronsac REIT Trust Units hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Fronsac REIT Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 CAD je Aktie gewesen.

Fronsac REIT Trust Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,810 CAD gegenüber 0,350 CAD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 27,98 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,12 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at