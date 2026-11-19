Fronsac REIT Trust Units hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fronsac REIT Trust Units ein EPS von 0,140 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,9 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,1 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at