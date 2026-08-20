Fronsac REIT Trust Units stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fronsac REIT Trust Units veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,070 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,19 Prozent auf 7,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at