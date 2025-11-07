frontdoor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

frontdoor hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte frontdoor 1,30 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 540,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 618,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at