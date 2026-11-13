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13.11.2026 06:31:28
Frontera Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Frontera Energy hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Frontera Energy 0,500 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 93,76 Prozent auf 22,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 354,3 Millionen CAD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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